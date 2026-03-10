DAX23.563 -1,7%Est505.759 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0800 -0,2%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.067 -0,2%Euro1,1597 -0,1%Öl91,23 -0,2%Gold5.187 ±-0,0%
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Softbanks PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Zahlenvorlage

Oracle-Aktie zweistellig höher: SAP-Rivale bei Umsatz und Gewinn besser als erwartet

11.03.26 09:28 Uhr
NYSE-Titel Oracle-Aktie hebt zweistellig ab: Gewinnsprung beim SAP-Rivalen - Analysten hatten weniger erwartet

Der Tech-Konzern Oracle kann seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen.

Oracle Corp.
141,20 EUR 2,48 EUR 1,79%
Oracle hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 einen Gewinn je Aktie von 1,79 US-Dollar erzielt und damit dem Vorjahreswert von 1,02 US-Dollar je Aktie übertroffen. Damit verdiente Oracle zudem mehr als am Markt erwartet worden war, die Analystenschätzungen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf 1,70 US-Dollar belaufen. Unterm Strich verdiente der Konzern knapp 3,7 Milliarden Dollar nach 2,94 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.

Für den Umsatz hatten Experten unterdessen einen Wert von 16,92 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, tatsächlich setzte der SAP-Konkurrent im Berichtsquartal 17,2 Milliarden US-Dollar um nach 14,13 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Im abgelaufenen dritten Viertel des Geschäftsjahres setzte der Konzern im Geschäft mit Rechenzentren (IaaS - Infrastructure as a Service) 4,9 Milliarden Dollar um, was mehr ist als von Analysten im Mittel erwartet. Auch der gesamte Konzernumsatz übertraf die Konsensschätzung. Für das Gesamtjahr gibt sich das Unternehmen nun zuversichtlicher für die Umsatzentwicklung.

Darüber hinaus stiegen die Erlöse aus dem Cloud-Geschäft im dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar (7,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Oracle-Aktie hebt ab

Im vorbörslichen Handel an der NYSE zeigt sich die Oracle-Aktie 10,64 Prozent höher bei 165,30 US-Dollar.

Sollte das Kursplus zur Wochenmitte Bestand haben, würde sich die Stabilisierung der Aktien fortsetzen. Sie waren seit dem Rekordhoch von fast 346 Dollar im September bis Anfang Februar um 60 Prozent auf rund 135 Dollar eingebrochen.

Gründe waren allgemeine Marktsorgen, dass sich Konzerne beim Aufbau der für den KI-Betrieb nötigen Infrastruktur finanziell übernehmen. Hinzu kommt die große Abhängigkeit von Oracle vom ChatGPT-Entwickler OpenAI. Beide Unternehmen hatten im vergangenen Jahr eine Vereinbarung getroffen, die OpenAI für 300 Milliarden Dollar Zugang zu Rechenzentrumskapazitäten von Oracle geben soll.

Auch muss sich Oracle im Infrastrukturgeschäft mit den Platzhirschen Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und GoogleCloud Platform (GCP) messen, die alle tiefe Taschen haben./mis

Jefferies belässt Oracle auf 'Buy' - Ziel 320 Dollar

Das Analysehaus Jefferies hat Oracle nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten und einen klaren Beweis geliefert, dass seine KI-Infrastruktur-Strategie zu dauerhaften Aufträgen und Umsätzen führe, schrieb Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Chance-Risiko-Profil der Aktien bleibe positiv.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

