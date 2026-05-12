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RTL-Aktie gewinnt: Konzern bestätigt Jahresziele trotz schwacher TV-Werbung

13.05.26 08:04 Uhr
RTL-Aktie steigt: TV-Werbemarkt bleibt schwierig - Umsatz stabil - Prognose bestätigt | finanzen.net

Dem Medienkonzern RTL machte die anhaltende TV-Werbeflaute auch im ersten Quartal zu schaffen.

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Rückenwind kam aber vom Streaming-Geschäft. Die Prognose für 2026 bestätigte RTL. Der Umsatz lag mit rund 1,3 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Dies lag auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Dabei konnten geringere Umsätze aus der TV-Werbung vor allem durch höhere Erlöse im Streaming ausgeglichen werden.

Insgesamt verringerten sich die Werbeumsätze um 3,2 Prozent auf 663 Millionen Euro. Der TV-Werbeumsatz sank dabei deutlich um 6,5 Prozent auf 474 Millionen Euro. Die Erlöse mit digitaler Werbung stiegen indessen um 14,6 Prozent auf 118 Millionen Euro.

Gut lief es bei den Streaming-Diensten. Hier kletterte der Umsatz um 27 Prozent auf 141 Millionen Euro. Im Geschäft mit der Produktion von Sendungen bei der Inhaltetochter Fremantle war der Umsatz mit 372 Millionen Euro nur moderat rückläufig.

Die RTL-Aktie notiert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,32 Prozent stärker bei 30,60 Euro.

/err/stk

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Eric Streichen, 360b / Shutterstock.com

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