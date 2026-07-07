Südzucker-Aktie im Fokus: Konzern mit Ergebnissprung - Umsatzprognose angehoben
Südzucker hat sein operatives Ergebnis im ersten Geschäftsquartal deutlich verbessert.
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Zudem hob der Konzern seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr leicht an. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni um gut 40 Prozent auf 135 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Südzucker begründete dies unter anderem mit niedrigeren Kosten im Zuckergeschäft sowie höheren Preisen für Ethanol. Bereits im Mai hatte der Konzern einen Ergebnissprung in Aussicht gestellt.
Der Umsatz sank hingegen um etwas mehr als vier Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro, wobei die Erlöse im Zucker-Geschäft deutlich zurückgingen. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 rechnet Südzucker jetzt mit etwas mehr Umsatz als bislang. Die Spanne für die Erlösprognose wurde um 100 Millionen Euro auf 8,1 Milliarden bis 8,5 Milliarden Euro angehoben. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Südzucker 8,4 Milliarden Euro umgesetzt.
Das operative Ergebnis sieht das im SDAX gelistete Unternehmen weiter bei 480 bis 680 Millionen Euro im Vergleich zu dem Vorjahreswert von 535 Millionen Euro. Die von Bloomberg befragten Experten haben beim Umsatz bisher im Schnitt Erlöse von 8,3 Milliarden Euro sowie einen operativen Gewinn von 605 Millionen Euro auf dem Zettel.
/nas/zb
MANNHEIM (dpa-AFX)
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