Trump Media-Aktie in Rot: Nettoverlust im zweiten Quartal deutlich ausgeweitet

Zahlenvorlage

11.08.26 11:08 Uhr

Nach der ersten Telefonkonferenz ihrer Geschichte steckt die Aktie von Trump Media im Minus, die Bilanz zeigt tiefrote Zahlen bei kaum vorhandenem Umsatz.

• Die Aktie reagierte negativ auf die Zahlen, fiel an der NASDAQ um über 8 %, wobei der Fokus auf der Fusion und Kundengewinnen bei der Truth API liegt.

• Das Unternehmen setzt auf ein neues Datenprodukt, die Truth API, sowie eine geplante Fusion mit TAE Technologies, um zukünftiges Wachstum zu erzielen.

Verluste weiten sich massiv aus, das operative Geschäft bleibt weiterhin winzig

Neues Datenprodukt und eine Fusion sollen künftig für Wachstum sorgen

Anleger reagierten mit einem deutlichen Kursabschlag an der Wall Street

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Die Trump Media & Technology Group hat am Montag ihre Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt und dabei erstmals überhaupt eine Telefonkonferenz mit Investoren abgehalten. Der Nettoverlust weitete sich gegenüber dem Vorjahresquartal drastisch aus, während der Umsatz weiterhin auf niedrigem Niveau verharrt. Die Aktie geriet an der NASDAQ deutlich unter Druck.

Verlust weitet sich bei minimalem Umsatzwachstum stark aus

Der Betreiber der Plattformen Truth Social, Truth+ und Truth.Fi wies für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von 1,7 Millionen US-Dollar aus, ein Plus von 89 Prozent gegenüber 0,9 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Dem stand ein Nettoverlust von 238,1 Millionen US-Dollar gegenüber, nach 20,0 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor. Der bereinigte EBITDA-Verlust kletterte auf 223,5 Millionen US-Dollar von zuvor 12,8 Millionen US-Dollar. Für das erste Halbjahr 2026 summierte sich der Nettoverlust auf 644,0 Millionen US-Dollar, nach 51,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis wurde laut Unternehmensangaben stark durch nicht zahlungswirksame Posten belastet: 190,4 Millionen US-Dollar entfielen auf unrealisierte Verluste bei digitalen Vermögenswerten und Eigenkapitalpositionen, hinzu kamen 11,7 Millionen US-Dollar aufgelaufene Zinsen und 8,1 Millionen US-Dollar aktienbasierte Vergütung. Operativ verbrauchte Trump Media 13,7 Millionen US-Dollar an Cash. Für Rechtskosten aus Altlasten-Rechtsstreitigkeiten wandte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2026 zusätzlich 25,6 Millionen US-Dollar auf. Das Management rechne damit, dass diese Kosten künftig sinken würden, da die betreffenden Streitfälle größtenteils beigelegt seien. Die Gesamtvermögenswerte bezifferte das Unternehmen auf 2,0 Milliarden US-Dollar, darunter rund 1,9 Milliarden US-Dollar an Finanzanlagen.

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Trump Media-Aktie: Neues Datenprodukt und Fusion als Hoffnungsträger

Am 1. August 2026 startete Trump Media ihr erstes Datenlizenzprodukt Truth API, für das bereits mehr als zehn Kundenverträge sowie erste Einnahmen vorliegen. Interim-Chef Kevin McGurn erklärte, das Unternehmen habe seine strategische Ausrichtung geschärft und mehr Disziplin in die Kapitalallokation gebracht. Die geplante Fusion mit TAE Technologies sei laut McGurn der wichtigste Werttreiber für die Aktionäre.

Den Abschluss der Fusion mit TAE Technologies strebt Trump Media für das vierte Quartal 2026 an, vorbehaltlich üblicher regulatorischer und Vollzugsbedingungen. An der NASDAQ ging das Papier am Montag 8,03 Prozent tiefer bei 9,39 US-Dollar aus dem Handel. Vorbörslich gibt die Aktie am Dienstag um weitere 0,53 Prozent auf 9,34 US-Dollar nach.

Die nächste Zahlenvorlage mit den Ergebnissen zum dritten Quartal 2026 wird für den 5. November 2026 erwartet. Bis dahin dürfte vor allem der Fortschritt bei der geplanten Fusion mit TAE Technologies im Fokus stehen, ebenso wie die Frage, ob die Truth API zusätzliche Kundenverträge gewinnen kann.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net