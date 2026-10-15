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Zahlenvorlage

Umsatz-Einbruch bei NEL lässt die Aktie abtauchen: Wie viel Hoffnung bleibt dem PEM-Geschäft?

Umsatz-Einbruch bei NEL lässt die Aktie abtauchen: Wie viel Hoffnung bleibt dem PEM-Geschäft?

Der norwegische Wasserstoffkonzern NEL ASA hat seine Geschäftszahlen für das zurückliegende Jahresviertel präsentiert. So fielen die Zahlen aus.

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NEL ASA
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Im dritten Quartal 2026 verzeichnete NEL einen Verlust von 141 Millionen NOK. Damit weitete sich das Minus unter dem Strich weiter aus, vor Jahresfrist hatte noch ein Verlust von 85 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

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Umsatz bricht ein und verfehlt Analystenerwartungen

Der Umsatz aus Verträgen mit Kunden lag im Berichtsquartal bei 112 Millionen NOK und damit 63 Prozent unter dem Vorjahreswert. Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2025 hatte NEL Erlöse in Höhe von 303,4 Millionen NOK erzielt. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen hatten sich auf 202,2 Millionen NOK belaufen. Damit wurden die Umsatzerwartungen weit verfehlt.

PEM-Geschäft mit deutlichem Wachstum

Im PEM-Bereich lief es unterdessen besser: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 65 % auf 89 Millionen NOK, während der Auftragseingang um 473 % auf 245 Millionen NOK zunahm. NEL selbst nannte dies im Rahmen der Pressemitteilung „eine starke Dynamik“.

Der Gesamtumsatz und die sonstigen Erträge beliefen sich auf 138 Millionen NOK nach 349 Millionen NOK im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das EBITDA lag bei -93 Millionen NOK, und der Nettoverlust betrug -141 Millionen NOK. Zum Quartalsende belief sich der Kassenbestand auf 1.078 Millionen NOK.

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Auftragseingang konzentriert sich auf PEM

Im dritten Quartal 2026 erzielte NEL einen Auftragseingang von 253 Millionen NOK, wobei das PEM-Segment mit 245 Millionen NOK rund 97 Prozent des Gesamtvolumens ausmachte. Dessen Auftragsbestand wuchs gegenüber dem Vorquartal um 126 Millionen NOK auf insgesamt 1.116 Millionen NOK. Im Bereich der alkalischen Elektrolyseure belief sich der Auftragseingang hingegen auf 8 Millionen NOK, was zu einem verbleibenden Auftragsbestand von 198 Millionen NOK zum Quartalsende führte.

CEO sieht Fortschritte bei Projektabwicklung

"Das starke Wachstum bei Umsatz und Auftragseingang im PEM-Bereich – das sich auch im vierten Quartal fortsetzt – zeugt von einer verbesserten Projektabwicklung und einem wettbewerbsfähigen Produkt“, sagt Håkon Volldal, Präsident und CEO von Nel. „Das Quartal zeigt, dass wir bei den Faktoren, die wir selbst beeinflussen können, Fortschritte machen – und das bei gleichzeitiger finanzieller Disziplin und Investitionen in zukünftiges Wachstum."

Im vorbörslichen Tradegate-Handel sackt die NEL-Aktie rund zwei Prozent ab.

Bettina Schneider, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.04.26 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 NEL ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research

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