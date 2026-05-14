DAX24.234 -0,9%Est505.870 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,38 +1,0%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.390 -0,2%Euro1,1638 -0,3%Öl107,3 +1,5%Gold4.578 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Plug Power A1JA81 Intel 855681 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Amazon 906866 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Börsen in Fernost in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Infineon, freenet, Figma, Volatus Aerospace, Virgin Galactic im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Hold Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Hold
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Brenntag SE-Aktie Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Brenntag SE-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlenvorlage

Umsatz zum Jahresauftakt gesteigert: freenet bestätigt Prognose - Aktie etwas höher

15.05.26 09:29 Uhr
Umsatzplus bei freenet: Prognose für Gesamtjahr bleibt bestehen - Aktie etwas stärker | finanzen.net

Der Mobilfunk- und TV-Anbieter freenet hat im ersten Quartal seinen Umsatz deutlich gesteigert und sieht sich damit weiter auf Kurs. Auch die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
25,46 EUR 0,20 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Treiber war vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland sowie ein Wachstum beim Internet-Fernsehprodukt waipu.tv. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern.

Der Umsatz stieg um etwas mehr als ein Viertel auf 761,9 Millionen Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Büdelsdorf mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank indessen um 3,6 Prozent auf 122 Millionen Euro. Belastet wurde das Ergebnis durch einen negativen Effekt aufgrund einer Vereinbarung mit einem nicht namentlich genannten Netzbetreiber. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger auf dem Zettel.

Unter dem Strich verdiente freenet nach Anteilen Dritter 47,6 Millionen Euro, nach 57,9 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Via XETRA zeigt sich die freenet-Aktie im Freitagshandel zeitweise 0,24 Prozent fester bei 25,24 Euro.

/err/stk

BÜDELSDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images, freenet

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
16.04.2026freenet BuyDeutsche Bank AG
16.04.2026freenet Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026freenet Equal WeightBarclays Capital
13.04.2026freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.2026freenet Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.04.2026freenet BuyDeutsche Bank AG
13.04.2026freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.2026freenet BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16.04.2026freenet Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026freenet Equal WeightBarclays Capital
19.03.2026freenet Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026freenet Equal WeightBarclays Capital
12.03.2026freenet HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.03.2026freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026freenet SellUBS AG
26.02.2026freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026freenet SellUBS AG
19.02.2026freenet SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen