Virgin Galactic-Aktie höher: Virgin Galactic verkleinert Verlust

Heute im Fokus

Russland-Sanktionen beschlossen: DAX schließt im Minus -- US-Börsen tiefrot -- Munich Re schlägt Erwartungen -- Rio Tinto mit Rekordergebnis -- Uniper, Bayer, Virgin Galactic, Henkel im Fokus

BVB zuversichtlich vor Rückspiel in Glasgow. Koalition beschließt milliardenschweres Entlastungspaket. Pirelli peilt 2022 weiteres Umsatzwachstum an. Pfeiffer Vacuum hebt Dividende an. EU-Gericht weist Schadenersatzklage von UPS in Milliardenhöhe ab. Pfizer startet Auslieferung von COVID-19-Medikament Paxlovid in Deutschland.