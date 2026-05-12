Zahlenwerk

Die Deutsche Telekom hat ihren Wachstumskurs im ersten Quartal 2026 fortgesetzt und ihre Jahresprognose leicht angehoben.

Der DAX-Konzern plant für 2026 nun mit einem bereinigten EBITDA AL von rund 47,5 Milliarden Euro und mehr als 19,8 Milliarden Euro Free Cashflow AL. Zuvor hatte die Deutsche Telekom für dieses Jahr ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,4 (2025: 44,7) Milliarden Euro und einen Free Cashflow AL von rund 19,8 (19,3) Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Prognose, die eine Weitergabe der entsprechenden Erhöhung bei der Tochter T-Mobile US darstellt, basiert auf konstanten Wechselkursen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie plant die Telekom weiterhin mit rund 2,20 (2,00) Euro.

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Für das Auftaktquartal wies der Bonner DAX-Konzern ein marginales Umsatzwachstum von 0,4 Prozent auf 29,9 Milliarden Euro aus. Analysten hatten der Telekom im Mittel 29,7 Milliarden Euro Umsatz zugetraut. Organisch, also ohne den Einfluss von Wechselkursveränderungen und des Konsolidierungskreises, wuchs der Konzernumsatz um 4,7 Prozent. Die Service-Umsätze stiegen organisch um 4,6 Prozent auf 25,0 Milliarden Euro.

Das bereinigte EBITDA AL legte um 2,0 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Mittel 11,345 Milliarden Euro veranschlagt. Organisch wuchs das bereinigte EBITDA AL um 7,5 Prozent. Dass die berichteten Wachstumsraten geringer ausfallen als die organischen, ist vor allem dem im Jahresvergleich schwächeren US-Dollar geschuldet. Beim Free Cashflow AL stand ein Plus von 0,7 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu Buche. Hier wurden im Konsens 4,717 Milliarden Euro geschätzt.

Auf ihrem Heimatmarkt ist die Telekom im ersten Quartal weiter gewachsen: Der Umsatz legte um 1,9 (organisch 2,1) Prozent auf 6,3 Milliarden Euro zu. Der Analystenkonsens hatte auf ein einprozentiges Wachstum gelautet.

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Telekom-CEO sieht hohes Wachstumspotenzial im Rüstungsbereich

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom Tim Höttges hat weitere Kooperationen im Rüstungsbereich in Aussicht gestellt. Rüstung sei ein neues Geschäftsfeld, das die Telekom erschließen wolle, und er sehe darin hohes Wachstumspotenzial, sagte der Konzernchef des Bonner DAX-Konzerns während der Pressekonferenz zu den Erstquartalszahlen. Er verwies darauf, dass die Telekom im vergangenen Jahr entschieden habe, konsequent in Rüstung und Verteidigung zu investieren.

Anfang der Woche hatte die Telekom angekündigt, gemeinsam mit Rheinmetall einen Abwehrschirm gegen Drohnen und Sabotage entwickeln und angesichts zunehmender Bedrohungen durch Sabotage oder Drohnenflüge Städte und kritische Infrastrukturen in Deutschland schützen zu wollen. Rheinmetall-CEO Armin Papperger bezeichnete die Bedrohung durch Drohnen bei der Ankündigung als "hochgradig digital". Deshalb brauche ihre Abwehr die Verbindung aus Sensorik, Effektoren und sicheren Kommunikationsnetzen. Rheinmetall und die Deutsche Telekom würden genau diese Fähigkeiten bündeln.

Details der Zusammenarbeit sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Im XETRA-Handel zeigt sich die Aktie der Deutschen Telekom mit einem Gewinn von 1,59 Prozent bei 28,06 Euro.

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DJG/brb/cbr

Von Britta Becks

DOW JONES