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FUCHS-Aktie springt kräftig an: Schmierstoffhersteller mit gutem Jahresstart - Ausblick präzisiert

29.04.26 09:24 Uhr
FUCHS-Aktie im Aufwind: Gute Zahlen, präzisierter Ausblick | finanzen.net

Die FUCHS hat im ersten Quartal vor allem dank besserer Geschäfte in Europa den Umsatz und das Ergebnis erhöht.

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Die Markterwartungen konnte der Mannheimer Konzern durch die Bank deutlich übertreffen. Das Unternehmen spricht in der Mitteilung beim EBIT vom besten Quartalsergebnis bisher. "FUCHS ist sehr gut in das Jahr 2026 gestartet und hat in einem volatilen Umfeld eine deutliche Volumensteigerung realisiert und damit den Umsatz ausgebaut", so CEO Stefan FUCHS laut Mitteilung.

Der Umsatz stieg laut Mitteilung leicht um 1 Prozent auf 934 Millionen Euro. Während die Erlöse in Nord- und Südamerika um 6 Prozent sanken, kletterten sie in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika um 5 Prozent. Das Konzern-EBIT kletterte den weiteren Angaben zufolge um 16 Prozent auf 125 Millionen Euro. Analysten hatten hier im Konsens nur 114 Millionen Euro erwartet.

Für das laufende Jahr rechnet der Konzern weiter mit einem EBIT bei etwa 450 Millionen Euro. Den Umsatz sieht das Unternehmen inflationsbedingt nun deutlich über der Marke von 3,7 Milliarden Euro. Bisher wurden rund 3,7 Milliarden Euro erwartet. Den Free Cashflow vor Akquisitionen sieht das Unternehmen dagegen unter 270 Millionen Euro - bisher wurden circa 270 Millionen Euro erwartet.

"Die Schließung der Straße von Hormus und die teilweise Zerstörung von Anlagen der Petrochemie in der Golfregion führten zu einer Verknappung und deutlichen Preissteigerungen bei Rohstoffen", heißt es weiter. "Hinzu kommt ein damit verbundener Anstieg der Kosten für Energie und Logistik."

Via XETRA zeigt sich die FUCHS-Aktie am Mittwoch zeitweise 8,29 Prozent höher bei 33,30 Euro.

DJG/kla/mgo

DOW JONES

Bildquellen: FUCHS PETROLUB, FUCHS PETROLUB AG

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30.04.2021FUCHS PETROLUB SE Vz HoldDeutsche Bank AG
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