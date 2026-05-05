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HOCHTIEF-Aktie dennoch tiefer: Konzern steigert operativen Gewinn um 30 Prozent

11.05.26 13:30 Uhr
HOCHTIEF-Aktie unter Druck: Gewinnplus kann Anleger nicht überzeugen | finanzen.net

HOCHTIEF hat im ersten Quartal hohe Zuwächse bei Umsatz, Gewinn und Auftragseingang erzielt.

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HOCHTIEF AG
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Der operative Konzerngewinn stieg um fast 30 Prozent auf 217 Millionen Euro, wie der Baukonzern in Essen mitteilte. Analysten hatten laut einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens mit 208 Millionen Euro gerechnet.

Der nominelle Gewinn ging dagegen um 32 Prozent auf 210 Millionen Euro zurück, nachdem im Vorjahr ein Einmalgewinn in Höhe von 146 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Übertragung der Anteile an Flatiron in die neue kombinierte Gesellschaft FlatironDragados gebucht worden war. Der Umsatz kletterte währungsbereinigt um 14 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. Hier hatte der Markt mit 9,421 Milliarden Euro gerechnet.

Die Prognose bestätigte HOCHTIEF und erwartet für 2026 einen operativen Konzerngewinn nach Steuern in der Größenordnung von 950 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro.

HOCHTIEF verzeichnete im abgelaufenen Quartal Neuaufträge in der Größenordnung von 15,2 Milliarden Euro - ein Plus von 17,2 Prozent. Die US-Tochter Turner ist am Bau eines Rechenzentrumscampus von Meta beteiligt, HOCHTIEF gehört zu einem Konsortium, das das globale Rolls-Royce Small Modular Reactor Nuklearprogramm realisieren soll. Der Auftragsbestand stieg um gut 9 Milliarden auf einen neuen Rekordwert von 79 Milliarden Euro.

Im XETRA-Handel am Montag sackt das HOCHTIEF-Papier zeitweise um 3,55 Prozent auf 529,50 Euro ab.

DJG/rio/mgo

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com

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