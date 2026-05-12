DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,45 +1,5%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.129 +0,8%Euro1,1726 -0,1%Öl106,5 -1,1%Gold4.710 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
VERBIO profitiert vom Nahost-Konflikt - Aktie im Fokus VERBIO profitiert vom Nahost-Konflikt - Aktie im Fokus
Siemens Energy-Aktie: JPMorgan hebt den Daumen - Startet jetzt die nächste Kurs-Rally? Siemens Energy-Aktie: JPMorgan hebt den Daumen - Startet jetzt die nächste Kurs-Rally?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlenwerk

Porsche-Aktie im Blick: Porsche SE bestätigt Prognose trotz schwächerem Gewinn

13.05.26 08:15 Uhr
Porsche-Aktie im Fokus: Porsche SE startet mit Gewinnrückgang ins Jahr | finanzen.net

Die Porsche Automobil Holding SE ist mit einem Gewinnrückgang in das Geschäftsjahr 2026 gestartet, hat die eigenen Erwartungen jedoch erfüllt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
32,58 EUR 0,38 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Aufgrund niedrigerer Ergebnisbeiträge der Kernbeteiligungen Volkswagen und Porsche AG fiel das angepasste Ergebnis schwächer aus als im Vorjahr. Gleichzeitig bestätigte die börsennotierte Holding der Familien Porsche und Piech die Ziele für das Gesamtjahr.

Im ersten Quartal belief sich das angepasste Konzernergebnis nach Steuern - die maßgebliche Steuerungskennzahl - auf 0,38 Milliarden Euro nach 0,48 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich verbuchte die Holding einen Nettoverlust von 0,92 Milliarden Euro (Vorjahr: minus 1,08 Milliarden Euro), der jedoch maßgeblich durch nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen auf die Anteile an der Volkswagen AG (minus 1,3 Milliarden Euro) geprägt war. Die Konzern-Nettoverschuldung stieg gegenüber dem Jahresende 2025 leicht von 5,10 auf 5,15 Milliarden Euro an.

Für das Gesamtjahr 2026 bekräftigte die Gesellschaft ihre Prognose und erwartet weiterhin ein angepasstes Konzernergebnis nach Steuern zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro sowie eine Konzern-Nettoverschuldung im Korridor von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro.

DJG/kla/mgo

DOW JONES

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
09.04.2026Porsche Automobil HoldWarburg Research
31.03.2026Porsche Automobil HaltenDZ BANK
20.02.2026Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Porsche Automobil UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Porsche Automobil Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.02.2026Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Porsche Automobil HoldWarburg Research
31.03.2026Porsche Automobil HaltenDZ BANK
14.01.2026Porsche Automobil Market-PerformBernstein Research
28.11.2025Porsche Automobil HaltenDZ BANK
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Porsche Automobil UnderweightBarclays Capital
09.01.2026Porsche Automobil UnderweightBarclays Capital
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen