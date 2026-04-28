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Solider Jahresstart für TRATON: Ordereingang deutlich höher - Aktie deutlich im Plus

29.04.26 09:32 Uhr
TRATON-Aktie mit deutlichem Plus: Solides Q1 dank starkem Auftragseingang | finanzen.net

TRATON hat im ersten Quartal bei rückläufigen Umsätzen auch weniger verdient, allerdings einen deutlich höheren Auftragseingang erzielt.

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Die Nutzfahrzeugholding profitierte von einer signifikant besseren Nachfrage nach schweren Lkw auf dem US-Markt. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die TRATON Group.

Der Ordereingang kletterte in den ersten drei Monaten um 18 Prozent auf 87.775 Einheiten, wie das Unternehmen mitteilte. Der Absatz und der Umsatz sanken unterdessen um 6 Prozent bzw. 4 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn sank wegen den US-Zollkosten, die im Vorjahresquartal nicht erhoben worden sind, auf 582 Millionen von 646 Millionen Euro. Die entsprechende Marge sackte auf 5,7 von 6,1 Prozent ab. Analysten haben TRATON im Konsens nur eine Rendite von 4,9 Prozent zugetraut.

Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern den weiteren Angaben zufolge weiter mit einem Absatz und Umsatz in der Spanne von minus 5 bis plus 7 Prozent um den Vorjahreswert. Die bereinigte operative Rendite soll in einer Spanne von 5,3 bis 7,3 Prozent liegen. Den netto Cashflow Operations sieht das Unternehmen weiter bei 0,9 Milliarden bis 1,7 Milliarden nach 1,6 Milliarden Euro im Jahr zuvor.

Für die TRATON-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 3,15 Prozent nach oben auf 31,75 Euro.

DJG/kla/sha

DOW JONES

Bildquellen: TRATON GROUP

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