Nagarro-Aktie rutscht dennoch ab: IT-Dienstleister verdient zu Jahresbeginn mehr - Prognose bestätigt
Der IT-Dienstleister Nagarro hat im ersten Quartal den Umsatz etwas gesteigert und mehr verdient.
Werte in diesem Artikel
Die Prognose für 2026 bestätigte das Management. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent auf 248,1 Millionen Euro zu, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 6,5 Prozent. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 3,3 Prozent auf 31,2 Millionen Euro. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn um acht Millionen Euro auf 19,2 Millionen.
Die Nagarro-Aktie rutscht im XETRA-Handel am Freitag zeitweise um 5,33 Prozent auf 41,18 Euro ab.
/err/stk
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nagarro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nagarro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Nagarro News
Bildquellen: nagarro