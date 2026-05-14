DAX24.232 -0,9%Est505.870 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,38 +1,0%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.390 -0,2%Euro1,1638 -0,3%Öl107,3 +1,5%Gold4.578 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Plug Power A1JA81 Intel 855681 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Amazon 906866 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Börsen in Fernost in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Infineon, freenet, Figma, Volatus Aerospace, Virgin Galactic im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Hold Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Hold
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Brenntag SE-Aktie Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Brenntag SE-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlenwerk überzeugt

Nagarro-Aktie rutscht dennoch ab: IT-Dienstleister verdient zu Jahresbeginn mehr - Prognose bestätigt

15.05.26 09:32 Uhr
Nagarro-Aktie trotzdem tiefer: IT-Dienstleister steigert Gewinn zum Jahresauftakt | finanzen.net

Der IT-Dienstleister Nagarro hat im ersten Quartal den Umsatz etwas gesteigert und mehr verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nagarro SE
43,96 EUR 1,24 EUR 2,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Prognose für 2026 bestätigte das Management. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent auf 248,1 Millionen Euro zu, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 6,5 Prozent. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 3,3 Prozent auf 31,2 Millionen Euro. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn um acht Millionen Euro auf 19,2 Millionen.

Die Nagarro-Aktie rutscht im XETRA-Handel am Freitag zeitweise um 5,33 Prozent auf 41,18 Euro ab.

/err/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: nagarro

Nachrichten zu Nagarro SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nagarro SE

DatumRatingAnalyst
09:11Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
25.03.2026Nagarro SE BuyWarburg Research
24.03.2026Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:11Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
25.03.2026Nagarro SE BuyWarburg Research
24.03.2026Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.01.2022Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
15.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
21.09.2021Nagarro SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nagarro SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen