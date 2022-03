Zain South Sudan wählt Tecnotree als strategischen Partner für seine digitale BSS-Transformation

In Ergänzung der von Tecnotree veröffentlichten Börsenmitteilung vom 21. März 2022, 11.15 Uhr EET.

Tecnotree, ein in Finnland ansässiger globaler Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation von Kommunikationsdienstanbietern (CSPs) und digitalen Dienstanbietern (DSPs), hat heute die Unterzeichnung eines der größten digitalen Transformationsprojekte für seine preisgekrönte BSS-Suite (Business Support Systems) bekannt gegeben. Tecnotree wurde für dieses Projekt von der Zain Group ausgewählt, einem führenden Anbieter von Telekommunikationsdiensten im Nahen Osten und Afrika, für sein Geschäft im Südsudan.

Tecnotree wird die gesamte Produkt- und Servicepalette der BSS Suite implementieren. Durch diese Full-Stack-Bereitstellung wird Zain South Sudan eine Reihe neuer Fähigkeiten erhalten, etwa ein verbessertes Kundenerlebnis, eine kurze Markteinführungszeit mit einem neuen, einheitlichen Produktkatalog, konvergente Abrechnungs- und Gebührenlösungen sowie andere wichtige Lösungen. Die Bereitstellung wird dazu beitragen, die digitale Transformation der herkömmlichen Produkte und BSS-Infrastruktur von Zain zu beschleunigen, indem sie für die Umstellung auf 5G vorbereitet werden. Die preisgekrönte BSS Suite von Tecnotree und die umfangreiche weltweite Erfahrung aus den zurückliegenden 40 Jahren werden dem Betreiber ermöglichen, die Betriebseffizienz zu verbessern, ein schnelles Wachstum aufrechtzuerhalten und das Kundenerlebnis neu zu definieren.

Khalid Abdalla, CEO bei Zain South Sudan, kommentiert das Projekt wie folgt: "Wir begrüßen die Partnerschaft mit Tecnotree. Sie wird uns helfen, unsere BSS-Infrastruktur zu aktualisieren, um unsere Strategie für die digitale Transformation umzusetzen. Diese Implementierung bedeutet einen ersten Schritt auf dem Weg zu effizienteren Geschäftsprozessen und unserem Ziel, unseren Kunden innovative Serviceleistungen anzubieten."

Padma Ravichander, CEO, Tecnotree Corporation, erklärt: "Wir sind sehr erfreut über diesen Auftrag und gespannt auf diese neue Transformations-Journey mit Zain South Sudan. Die Entscheidung ist Ausdruck des Wachstums und der Expansion von Tecnotree und unserer Anstrengungen, erstklassige digitale Erlebnisse über unser marktbewährtes Produkt- und Serviceangebot bereitzustellen. Sie ist ein weiteres Kapitel unserer Erfolgsgeschichte und treibt uns an, unseren Kunden auch in Zukunft moderne Produkte und Lösungen zu liefern."

Tecnotree wird an der Bereitstellung der Lizenzen, der Implementierungsdienstleistungen und der Supportdienstleistungen beteiligt sein. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen Aufträge vom selben Betreiber erhalten, und der neue Auftrag stärkt die vorhandenen Beziehungen zwischen beiden Unternehmensgruppen und eröffnet neue Möglichkeiten für die Zukunft.

Über Zain South Sudan

Zain South Sudan ist einer der größten Telekommunikationsanbieter im Südsudan und betreut mehr als 1.050.000 Kunden. Der Mobilfunkbetreiber ist Teil der Zain Group, dem weltweit viertgrößten CSP, und ist in acht Ländern vertreten. Die Zain Group will ein führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie und digitalem Lebensstil in der Region werden. Das Unternehmen ist an der kuwaitischen Börse notiert (Tickersymbol: ZAIN).

Über Tecnotree

Tecnotree ist der einzige Anbieter von Komplettlösungen für die Verwaltung digitaler Geschäftsprozesse für Anbieter digitaler Services und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und bewährte Liefer- und Transformationskapazitäten rund um den Globus. Unsere agilen Produkte und Lösungen basieren auf Open-Source-Technologien und decken das gesamte Spektrum ("Order-to-Cash") der Geschäftsprozess- und Abonnementverwaltung für Telekommunikations- und sonstige digitale Serviceanbieter ab. Tecnotree-Produkte und -Plattformen bedienen weltweit über 800 Millionen Abonnenten. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki notiert (TEM1V). Weitere Informationen finden Sie unter www.tecnotree.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220330005462/de/