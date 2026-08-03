Zalando-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Analyse im Fokus

04.08.26 10:22 Uhr

Die Zalando-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Adam Cochrane am Dienstag nach den Zahlen. Im Fokus sieht er die schwächere Entwicklung der Bruttowarenvolumina (GMV), die die Aktien nach ihrer Rally zurückwerfen dürften.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zalando-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 10:06 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 14,0 Prozent auf 25,04 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 39,78 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.119.710 Zalando-Aktien. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 1,2 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.