Zalando-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform

Aktuelle Analyse

10.07.26 13:58 Uhr

Bernstein Research-Analyst William Woods hat eine gründliche Analyse des Zalando-Papiers durchgeführt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die größten europäischen Handelsmarken verlören an Relevanz und büßten Marktanteile an agilere Nischenanbieter ein, konstatierte William Woods am Donnerstag. Letztere nutzten die gesunkenen Markteintrittsbarrieren und profitierten von veränderten Verbraucherpräferenzen. Jene Faktoren, die das Wachstum der Megamarken einst befeuert hätten - Globalisierung und Digitalisierung - würden ihnen nun zum Verhängnis: Sie senkten Kosten, brächen traditionelle Vertriebs- und Marketingstrukturen auf, beschleunigten Produktzyklen und ließen Innovationen zur bloßen Massenware werden.

Aktieninformation im Fokus: Die Zalando-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Um 13:38 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 26,88 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 6,99 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 216.013 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,1 Prozent zu Buche. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Zalando wird am 04.08.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 17:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.