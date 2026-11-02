Zalando-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

Rating im Fokus

02.11.26 18:03 Uhr

RBC Capital Markets hat eine ausführliche Analyse der Zalando-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aktien der Einzelhandelsbranche hätten zuletzt von einer Sektorrotation profitiert, schrieb Richard Chamberlain in einer Branchenstudie am Montag. Derweil hätten sich die Perspektiven für die Ausgaben privater Haushalte eingetrübt. Bei solchen Unternehmen, die über Möglichkeiten zur Preisgestaltung verfügen, könnten gleichwohl die Umsätze und die freien Barmittel positiv überraschen. Weniger günstig seien dagegen die Aussichten für die Bruttomargen der Unternehmen.

Aktienauswertung: Die Zalando-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Zalando konnte um 17:35 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 26,99 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 3,74 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1.340.422 Zalando-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 6,5 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:31 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:46 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.