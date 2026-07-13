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Aktienempfehlung

Zalando-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy

Zalando-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy

UBS AG hat die Zalando-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Im Laufe der kommenden Quartale dürften sich die Anleger immer mehr auf die Margenchancen des Onlinehändlers konzentrieren, schrieb Yashraj Rajani am Montag.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:47 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 27,43 EUR nach oben. Also weist das Papier noch Spielraum von 33,07 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 278.391 Zalando-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 8,2 Prozent aufwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird Zalando voraussichtlich am 04.08.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

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DatumRatingAnalyst
08.01.19 Nordson Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
09.01.18 Nordson Mkt Perform Barrington Research
15.12.17 Nordson Hold Gabelli & Co
23.08.17 Nordson Buy Gabelli & Co
22.02.17 Nordson Outperform Barrington Research