Zalando-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile
Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei Zalando.
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Am 05.08.2026 wurden bei Zalando Managers’ Transactions erfasst. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 12.08.2026 ein. in enger Beziehung Aktieselskabet af 1.2.2017 kaufte am 05.08.2026 Zalando-Aktien. 3.097 Zalando-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 24,70 EUR erworben. Die Zalando-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 2,60 Prozent auf 24,79 EUR abwärts.
Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 0,50 Prozent auf 24,16 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 2.323 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Insgesamt ist Zalando aktuell 5,88 Mrd. Euro wert. An der Börse handelbar sind momentan 244.222.656 Papiere.
Zuvor handelte Aktieselskabet af 1.2.2017 am 05.08.2026 mit Zalando-Anteilen. Aktieselskabet af 1.2.2017 erhöhte sein Engagement um 3.144 Zalando-Papiere zu jeweils 24,71 EUR.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
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|Datum
|Rating
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|05.08.26
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|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Zalando Buy
|UBS AG