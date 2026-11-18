Aktien wechseln den Besitzer

Managers’ Transactions: So reagierte die Zalando-Aktie.

Am 12.11.2026 wurde bei Zalando ein Eigengeschäft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 17.11.2026 gemeldet. Sein Engagement in Zalando hat Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung, am 12.11.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 528 Aktien zu je 28,74 EUR. An diesem Tag stieg die Zalando-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,90 Prozent auf 28,38 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 1,70 Prozent auf 28,16 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 865 Zalando-Aktien den Besitzer. Zalando wird derzeit am Markt mit 6,85 Mrd. Euro bewertet. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 244.222.656 Aktien.

Aktieselskabet af 1.2.2017 hatte bereits am 12.11.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Es wurde ein Kauf von 37 Zalando-Aktien zu je 28,93 EUR getätigt.

Redaktion Finanzen.net