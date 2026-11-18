Transaktion im Blick

Managers’ Transactions: So reagierte die Zalando-Aktie.

Zu Managers’ Transactions kam es am 12.11.2026 bei Zalando. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 17.11.2026. Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung bei Zalando, hat am 12.11.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 20.960 Aktien zu je 28,82 EUR. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 1,90 Prozent auf 28,38 EUR.

Das Papier von Zalando legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 1,70 Prozent auf 28,16 EUR. Im FSE-Handel wechselten 865 Zalando-Aktien den Besitzer. Die Aktien von Zalando sind unterdessen 6,85 Mrd. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 244.222.656 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor meldete Zalando, dass Aktieselskabet af 1.2.2017 am 12.11.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Damals deckte sich Aktieselskabet af 1.2.2017 mit 37 Zalando-Aktien zu jeweils 28,93 EUR ein.

Redaktion Finanzen.net