Transaktion im Blick

Bei Zalando wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Kürzlich kam es bei der Zalando-Aktie zu Managers’ Transactions. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 18.11.2026 statt. 100.768 Zalando-Papiere zu jeweils 28,50 EUR erwarb am 13.11.2026 Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung. Das Papier von Zalando legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 1,00 Prozent auf 28,48 EUR.

Das Papier von Zalando konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 3,60 Prozent auf 29,20 EUR. Die Anzahl der gehandelten Zalando-Aktien belief sich an jenem Tag auf 7.148 Stück. Zalando erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,92 Mrd. Euro. Derzeit sind 244.222.656 Aktien handelbar.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Aktieselskabet af 1.2.2017 wurde am 13.11.2026 erfasst. Aktieselskabet af 1.2.2017 erwarb zu diesem Zeitpunkt 125 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 28,67 EUR.

Redaktion Finanzen.net