Zalando-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Transaktions-Meldung

13.08.26 14:01 Uhr

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Zalando.

Am 05.08.2026 wurde bei Zalando ein Eigengeschäft durchgeführt. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 12.08.2026 ein. in enger Beziehung Aktieselskabet af 1.2.2017 kaufte am 05.08.2026 Zalando-Aktien. 139 Zalando-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 24,80 EUR erworben. Das Papier von Zalando gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 2,60 Prozent auf 24,79 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,50 Prozent auf 24,16 EUR abwärts. An diesem Tag wurden via FSE 2.323 Zalando-Aktien umgesetzt. Zalando ist derzeit am Markt 5,88 Mrd. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 244.222.656 Wertpapiere.

Bereits am 05.08.2026 hatte Aktieselskabet af 1.2.2017 eine Transaktion getätigt.Am 05.08.2026 führte Aktieselskabet af 1.2.2017 zuvor ein Eigengeschäft durch. Zu jeweils 24,71 EUR kaufte Aktieselskabet af 1.2.2017 3.144 Anteile.

Redaktion finanzen.net