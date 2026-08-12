DAX 26.439 +0,4%ESt50 6.565 +0,5%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,23 +1,6%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 54.965 -0,0%Euro 1,1534 +0,1%Öl 87,4 -1,8%Gold 4.389 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Transaktions-Meldung

Zalando-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Zalando-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Zalando.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24.25 EUR 0.09 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Am 05.08.2026 wurde bei Zalando ein Eigengeschäft durchgeführt. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 12.08.2026 ein. in enger Beziehung Aktieselskabet af 1.2.2017 kaufte am 05.08.2026 Zalando-Aktien. 139 Zalando-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 24,80 EUR erworben. Das Papier von Zalando gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 2,60 Prozent auf 24,79 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,50 Prozent auf 24,16 EUR abwärts. An diesem Tag wurden via FSE 2.323 Zalando-Aktien umgesetzt. Zalando ist derzeit am Markt 5,88 Mrd. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 244.222.656 Wertpapiere.

Bereits am 05.08.2026 hatte Aktieselskabet af 1.2.2017 eine Transaktion getätigt.Am 05.08.2026 führte Aktieselskabet af 1.2.2017 zuvor ein Eigengeschäft durch. Zu jeweils 24,71 EUR kaufte Aktieselskabet af 1.2.2017 3.144 Anteile.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Aktuelle Zalando Aktie News

Werbung

Zalando Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK
05.08.26 Zalando Overweight Barclays Capital
05.08.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Zalando Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.