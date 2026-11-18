Öffentliche Bekanntgabe

Zalando gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 12.11.2026 tätigte bei Zalando eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 17.11.2026 ein. Sein Engagement in Zalando ausgebaut, hat am 12.11.2026 Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung. Das Portfolio erweiterte sich damit um 1 Aktie zu 28,29 EUR. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 1,90 Prozent auf 28,38 EUR zu.

Das Papier von Zalando konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 1,70 Prozent auf 28,16 EUR. Die Anzahl der gehandelten Zalando-Aktien belief sich an jenem Tag auf 865 Stück. Der Zalando-Wert wird an der Börse aktuell auf 6,85 Mrd. Euro beziffert. An der Börse handelbar sind momentan 244.222.656 Papiere.

Zuvor handelte Aktieselskabet af 1.2.2017 am 12.11.2026 mit Zalando-Anteilen. Aktieselskabet af 1.2.2017 fügte 37 Anteile zu jeweils 28,93 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion Finanzen.net