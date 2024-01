Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Montagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 21,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 14:10 Uhr 1,9 Prozent. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,78 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 992.034 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 113,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,89 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,15 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 01.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR im Vergleich zu 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 0,679 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Dezember 2023: Die Expertenmeinungen zur Zalando-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus

DAX aktuell: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich