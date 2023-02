Zalando Aktie News: Zalando gibt am Mittag ab

Aktien in diesem Artikel Zalando 42,50 EUR

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 42,09 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,07 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 202.641 Zalando-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,90 EUR erreichte der Titel am 01.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 119,45 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 38,21 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 03.11.2022. Der Umsatz wurde auf 2.349,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.733,10 EUR umgesetzt worden waren.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.03.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 29.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,235 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

