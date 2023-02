Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Zalando 42,71 EUR

Um 09:22 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 42,64 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 42,80 EUR. Mit einem Wert von 42,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 21.417 Zalando-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.02.2022 auf bis zu 71,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 40,70 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 19,18 EUR. Mit einem Kursverlust von 122,31 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,21 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 03.11.2022 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.733,10 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Zalando-Bilanz für Q4 2022 wird am 07.03.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 29.02.2024 werfen.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,235 EUR je Aktie.

