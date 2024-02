Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagmittag billiger

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 18,47 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 18,47 EUR. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,11 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 18,30 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 486.229 Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 148,09 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 13,62 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,40 EUR.

Am 01.11.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,675 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

