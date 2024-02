Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 18,38 EUR ab.

Das Papier von Zalando befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 18,38 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 18,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 167.451 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 149,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 18.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 15,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,40 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 01.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,675 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

