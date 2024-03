Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Zalando. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 19,64 EUR.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 19,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 19,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,54 EUR. Bisher wurden heute 250.712 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 41,47 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 111,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Abschläge von 18,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 30,82 EUR.

Am 02.11.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.274,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.349,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Zalando die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,680 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

