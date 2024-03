Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Vormittag an Boden

Zalando im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 19,54 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 19,54 EUR zu. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 19,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,54 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 21.966 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,47 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 112,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 22,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,82 EUR.

Zalando gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.349,10 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 0,680 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

