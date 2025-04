Kursentwicklung im Fokus

Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag auf grünem Terrain

01.04.25 16:09 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 32,24 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 32,24 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 32,70 EUR. Bei 31,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 308.974 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 19,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,16 Prozent. Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 38,55 EUR angegeben. Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.03.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,30 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 30.04.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren. In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie Wie Experten die Zalando-Aktie im März einstuften Zalando-Aktie setzt Erholung marginal fort: Analyst sieht gute Einstiegschance DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

