Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag stärker

01.04.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 32,27 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 32,27 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 32,30 EUR. Mit einem Wert von 31,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.745 Stück gehandelt. Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2024 (20,26 EUR). Mit einem Kursverlust von 37,22 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,55 EUR an. Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.03.2025. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,30 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Zalando am 06.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,31 EUR je Zalando-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie Wie Experten die Zalando-Aktie im März einstuften Zalando-Aktie setzt Erholung marginal fort: Analyst sieht gute Einstiegschance DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

