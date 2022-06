Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Zalando 35,45 EUR

Um 01.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 36,25 EUR ab. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 35,82 EUR. Bei 36,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 808.193 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 105,90 EUR erreichte der Titel am 08.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 65,77 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 29,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 21,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 67,07 EUR.

Am 05.05.2022 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.205,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.237,80 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Zalando die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

