Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 31,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 31,06 EUR. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 30,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,32 EUR. Bisher wurden heute 21.774 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 47,49 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 61,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,67 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 04.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2.255,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.205,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,576 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Zalando eingebracht

Erste Schätzungen: Zalando informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ABOUT YOU-Aktie weiter stark: Gute Branchenstimmung