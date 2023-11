Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 21,94 EUR nach.

Die Zalando-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 21,94 EUR abwärts. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,92 EUR nach. Bei 22,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 25.953 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 108,80 Prozent. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,89 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 10,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,42 EUR.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,05 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.623,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.556,30 EUR.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 02.11.2023 gerechnet.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,608 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

