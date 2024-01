Zalando Aktie News: Zalando verbilligt sich am Dienstagmittag

Kurs der Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 21,11 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 21,11 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 21,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 724.456 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 45,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 117,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,89 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 5,80 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 33,15 EUR.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.349,10 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,679 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Dezember 2023: Die Expertenmeinungen zur Zalando-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus

DAX aktuell: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich