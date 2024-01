Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 20,92 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 20,92 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,71 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 21,48 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 1.481.917 Aktien.

Bei 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 118,98 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 19,89 EUR. Abschläge von 4,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,15 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando veröffentlichte am 01.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.274,90 EUR – das entspricht einem Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,679 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Dezember 2023: Die Expertenmeinungen zur Zalando-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus

DAX aktuell: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich