Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 04:22 Uhr 3,2 Prozent. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,68 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,30 EUR. Bisher wurden heute 965.203 Zalando-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 38,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 129,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,21 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.733,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Zalando am 07.03.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 29.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,235 EUR im Jahr 2022 aus.

