Zalando Aktie News: Zalando am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 4,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 19,12 EUR zu. Die Zalando-Aktie legte bis auf 19,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 19,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 494.812 Aktien.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 139,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,82 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 02.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 27.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,678 EUR je Aktie aus.

