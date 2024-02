Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 18,89 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 18,89 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 19,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,01 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.198.583 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 142,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,54 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,82 EUR an.

Zalando ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2.274,90 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.349,10 EUR umsetzen können.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Am 27.02.2025 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,678 EUR je Zalando-Aktie.

