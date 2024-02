Zalando Aktie News: Zalando steigt am Freitagvormittag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 19,23 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 4,9 Prozent auf 19,23 EUR. Bei 19,25 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,01 EUR. Zuletzt wechselten 162.260 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 138,22 Prozent Luft nach oben. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,06 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,40 EUR.

Am 01.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.274,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.349,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,678 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich letztendlich leichter

Zalando-Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Zalando-Aktie