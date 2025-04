Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 32,93 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 32,93 EUR zu. Bei 32,95 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 216.464 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 21,71 Prozent wieder erreichen. Bei 20,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 38,48 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 38,55 EUR an.

Zalando ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,30 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 3,06 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,31 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

