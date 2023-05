Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Dienstagvormittag positiv

Aktien in diesem Artikel Zalando 36,40 EUR

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 37,25 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 37,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,05 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 13.225 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 45,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 18,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 19,18 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 94,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,79 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 02.11.2022. Umsatzseitig wurden 2.349,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2.283,40 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,624 EUR je Zalando-Aktie.

