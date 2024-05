Zalando Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagnachmittag aus Zalando

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,1 Prozent auf 23,40 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 5,1 Prozent auf 23,40 EUR. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,40 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,77 EUR. Bisher wurden heute 646.167 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 04.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 46,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,60 EUR.

Zalando veröffentlichte am 13.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,52 Prozent auf 3,06 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 0,846 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zalando von vor einem Jahr angefallen

Experten sehen bei Zalando-Aktie Potenzial

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus