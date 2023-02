Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Vormittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Zalando 44,66 EUR

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 44,75 EUR ab. Bei 44,15 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89.822 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 35,96 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 133,32 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,21 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 03.11.2022 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,05 Prozent auf 2.349,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.733,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Zalando am 07.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 29.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,235 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

