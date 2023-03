Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Zalando 38,44 EUR

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 37,74 EUR zu. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,23 EUR. Bisher wurden heute 31.280 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,42 EUR an. Mit einem Zuwachs von 29,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 96,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 02.11.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.349,10 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.283,40 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,244 EUR je Zalando-Aktie.

