Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

So bewegt sich Zalando

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 35,45 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 35,45 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 35,75 EUR. Bei 34,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 592.650 Zalando-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 13,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2024 bei 18,43 EUR. Mit einem Kursverlust von 48,01 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,91 EUR.

Am 05.11.2024 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent auf 2,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.03.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Zalando die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 1,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

