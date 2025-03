Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Zalando-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 34,77 EUR.

Die Zalando-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 34,77 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,07 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 34,77 EUR. Bei 34,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 37.362 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,91 EUR angegeben.

Am 05.11.2024 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

