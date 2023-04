Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Zalando 38,73 EUR

Um 11:48 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 38,64 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 38,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 187.631 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 25,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 19,18 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 101,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 02.11.2022 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.283,40 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.349,10 EUR ausgewiesen.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,621 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

